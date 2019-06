Endocrinologia,una donna guida la Sie

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - La professoressa Annamaria Colao dell'Università Federico II di Napoli è stata eletta presidente della SIE, la Società italiana di endocrinologia (Fondata nel 1964), che guiderà per il biennio 2021-2023, nel corso del congresso che si è svolto dal 29 maggio al 1 giugno 2019, al Palazzo dei Congressi di Roma. È la prima volta che una donna siede al vertice della SIE. "E' un grande onore - commenta Colao - essere la prima donna presidente della SIE. È un riconoscimento importante per tutte le ricercatrici che in Italia lavorano con grande competenza e notevoli risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Mi occuperò con grande cura della Società Italiana di Endocrinologia che rappresenta una eccellenza in campo internazionale grazie ai successi ottenuti negli ultimi anni nella ricerca a livello mondiale." Annamaria Colao è docente ordinario di Endocrinologia e direttore di Unità Organizzativa Complessa di Endocrinologia presso l'Azienda Universitaria Policlinico Federico II.