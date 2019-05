Whirlpool, cede Napoli, sciopero

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 31 MAG - Whirlpool EMEA intende procedere con la riconversione del sito di Napoli e la cessione del ramo d'azienda a una società terza " in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano". E' quanto ha annunciato l'azienda durante un incontro oggi a Roma tra vertici e rappresentanti dei sindacati per un aggiornamento sul Piano industriale Italia 2019-2021. Immediata la proclamazione di uno sciopero dei lavoratori in tutti i siti italiani del gruppo. Nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro al Mise.