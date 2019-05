Compie 90 anni decano pizzaiolo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Ha 90anni ed è decano dei pizzaioli di Napoli. Vincenzo Capasso festeggia oggi il suo compleanno ed è tra i pizzaioli più anziani della città. Anche oggi Vincenzo Capasso ha indossato la sua divisa da pizzaiolo mentre, nella pizzeria in Porta San Gennaro, per festeggiarlo, in mattinata, sono state distribuite pizze gratis.

Anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è andato a dare gli auguri a Vincenzo Capasso, consegnandogli una targa con la medaglia della città. "Sono qui come segno di affetto, gratitudine e simpatia per un pizzaiolo storico della nostra città, Vincenzo Capasso, in una delle pizzerie più note della città e che fa un'ottima pizza - ha commentato de Magistris - Credo che sia importante consegnare un riconoscimento a chi rappresenta uno dei tratti caratterizzanti della nostra città, della nostra gastronomia e non solo perché la pizza è cultura, comunità e storia ed è anche patrimonio Unesco. È un riconoscimento assolutamente meritato".

Sulla targa consegnata al maestro pizzaiolo si legge che è dedicata a un "decano, riferimento prezioso per tutta la Città" per la "profonda dedizione e passione, per la dedizione e per aver valorizzato l'arte della pizza". (ANSA).