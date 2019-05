Farmacia 'Incurabili' a Palazzo Reale

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Sarà il Palazzo Reale di Napoli ad ospitare i preziosi manufatti appartenenti alla storica Farmacia degli Incurabili sino a quando il complesso monumentale di Caponapoli non sarà nuovamente in sicurezza.

L'accordo è stato sottoscritto oggi a Roma, dopo diversi sopralluoghi e svariate riunioni tenute nell'ultimo mese, tra il commissario straordinario dell'ASL Napoli 1 Centro e il direttore generale archeologia belle arti e paesaggio - unitamente al direttore generale musei e al direttore generale educazione e ricerca - del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il nuovo spazio espositivo, a Palazzo Reale, sarà un piccolo "Museo della storia sanitaria di Napoli", una sezione organica della nuova zona espositiva (allestita all'interno delle Scuderie di Palazzo Reale) destinata ad ospitare una mostra permanente sulla storia della città di Napoli. "Diamo così a queste opere una casa, ancorché temporanea, di grandissimo prestigio", spiega il commissario straordinario Ciro Verdoliva.