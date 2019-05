De Magistris,con M5S ok a coalizione

(ANSA) NAPOLI, 29 MAG - "Con il Movimento 5 Stelle si può costruire una coalizione regionale. Io faccio un appello alle sensibilità migliori del Movimento su questo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando le possibili alleanze per le elezioni regionali in Campania del 2020 in cui il suo movimento politico Dema sarà in campo. "Penso che i 5 Stelle facciano un errore - ha aggiunto de Magistris - se non dialogano con noi che abbiamo ha dimostrato che le cose che loro dicono le facciamo, a cominciare dall'acqua pubblica. Ora guardiamo con attenzione alla discussione che si aprirà nel Movimento 5 Stelle dopo le elezioni europee". "Credo che a giugno e luglio si apra una fase molto importante di consultazione per le prospettive regionali e nazionali. Io sono dell'idea di mettere in campo una coalizione regionale larga ma chiara. Partendo dal fatto che de Magistris e De Luca sono completamente alternativi", ha aggiunto il sindaco di Napoli.