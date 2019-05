Carceri: Poggioreale,record affollamento

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - E' del 133,9% il sovraffollamento nelle carceri della Campania. Questo uno dei dati diffusi dal Garante dei detenuti alla presentazione della relazione annuale sullo stato dei penitenziari regionali. Maglia nera al carcere di Poggioreale dove il sovraffollamento raggiunge il 157,81% Seguono Benevento(154%), Pozzuoli e Arienzo (151%), Secondigliano (144%). La Campania è la seconda regione in Italia per numero di detenuti con 7830 persone (7343 uomini, 396 donne), a fronte di una capienza di 6.477 unità. Il dato negativo è di un esubero di presenze nelle celle di 1395 persone. Al primo posto la Lombardia con 8610 carcerati in 18 istituti, terza la Sicilia con 6509 detenuti in 234 istituti. Su un totale di 7830 detenuti, 1117 sono stranieri: il 12,9%, a fronte di una media nazionale del 34%. In attesa di processo sono 1532 persone, quelli passati in giudicato sono 3959, pari al 50,4%. In regime di 416 bis, si trovano nelle carceri campane 965 detenuti accusati di associazione di stampo mafioso.