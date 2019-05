Integratori alimentari, servono davvero?

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Gli "integratori alimentari" vengono immessi sempre più massicciamente sul mercato e presentati ai medici ed al pubblico come rimedi per curare vere e proprie patologie acute e croniche. Un convegno di studio interdisciplinare tra medici e farmacisti organizzato dall'ASMC (Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche) e dall' ASFI (Associazione Scientifica Farmacisti. Italiani) ha analizzato l' efficacia ed i rischi della loro diffusione. Tra i relatori i professori Salvatore Guastafierro, Umberto Parmeggiani, Teresa Salvatore e Luigi Santin. Il prof. Goffredo Sciaudone ed il dott. Carlo Melodia, presidente della Luimo (Libera Università Omeopatica Internazionale) di Napoli hanno affrontato le implicazioni mediche, sociali e legali della crescente convinzione da parte del pubblico che si possano affrontare i problemi di salute, e scegliere in autonomia i prodotti per risolverli, sulla base del passa parola tra conoscenti e dei messaggi pubblicitari delle aziende produttrici di "integratori alimentari".