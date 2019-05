Nuoto: Pellegrini vince a Napoli

(ANSA) - CASERTA, 25 MAG - Oltre duemila persone hanno applaudito allo Stadio del Nuoto di Caserta la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che ha partecipato alla quarta edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Coconuda, che quest'anno si svolge in via straordinaria proprio nell'impianto di proprietà della Provincia di Caserta. La Pellegrini non ha avuto problemi ad aggiudicarsi la finale dei 100 sl con il tempo di 55.25. "Il calore e la passione del pubblico sono eccezionali; partecipo a questo meeting sempre con grande piacere, e noto che ogni anno il suo valore cresce". La Pellegrini ha poi detto parole importanti sulle Universiadi, che si svolgeranno in Campania dal 3 al 14 luglio prossimi, che vedranno lo Stadio del Nuoto di Caserta ospitare le gare del torneo di pallanuoto maschile; "Sono una competizione cui presi parte con grande emozione nel 2007; ricordo l'emozione di rappresentare l'Italia. Per il movimento sportivo ma anche per il Paese, le Universiadi sono un'importante occasione".