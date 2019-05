Lancia pietre e minaccia, ferito da Cc

(ANSA) - SALERNO, 25 MAG - Un cittadino africano di 32 anni, con regolare permesso di soggiorno, ha bloccato il traffico mettendo due copertoni al centro della strada che ha poi incendiato eha iniziato a lanciare pietre di grandi dimensioni contro i passanti e le auto, danneggiando le vetture senza ferire nessuno. E' accaduto in via Poggiomarino, a Scafati (Salerno). Alcune persone hanno poi contattato il 112: mentre la pattuglia interveniva sul posto, un carabiniere libero dal servizio è intervenuto cercando di bloccare l'uomo visibilmente alterato, forse in preda all'alcol che ha buttato il militare a terra. Una volta arrivati i carabinieri, il 32enne ha estratto un grosso coltello. I militari gli hanno intimato di fermarsi e gettare l'arma ma lui ha cercato di avvicinarsi. Uno dei carabinieri ha allora esploso un colpo ferendo l'immigrato a una gamba. Si trova in ospedale ma non è grave. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.