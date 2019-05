Una cover napoletana per Calcutta

Un cielo azzurro in mezzo ai palazzi, percussioni e poi una chitarra che non lascia più dubbi. Sì, questo attacco, in versione synth, lo abbiamo già sentito, quell’inquadratura non ci è nuova. Era il settembre del 2015 quando Calcutta pubblicava il videoclip girato da Francesco Lettieri “Cosa mi manchi a fare”, che contribuì in modo determinante al successo del cantautore di Latina. Oggi, al posto del ragazzino srilankese sperduto tra struggimento e autolavaggi, protagonista del videoclip, troviamo una cantautrice made in Naples, stessa t-shirt a strisce, coraggiosa e intensa. In un remake che a pochi giorni dall’uscita sta già ottenendo grandi consensi, Oriana Lippa, cantautrice partenopea, presenta un’originale trasposizione in lingua napoletana del successo di Calcutta. La cover è un doppio omaggio: allo stile del cantautore in primis, ma anche a quello del regista Francesco Lettieri, diventato ormai inconfondibile brand dell’indie italiano. Le ambientazioni riprendono fedelmente quelle del video originale, ma al posto dei quartieri romani Pigneto e Torpignattara fanno capolino il ponte della Sanità, il parco Virgiliano, i giardinetti di Via Ruoppolo, il ponte di Corso Malta. In giro per Napoli su una Vespa a selezionare le location più adatte per il video, assieme ad Alessia Maturi che ne ha curato le riprese e il montaggio, la realizzazione della nuova “Cosa mi manchi a fare” ha richiesto attenzione maniacale e grande supporto degli amici. Una sinergia che ha coinvolto anche i commercianti e titolari dei vari negozi ripresi, generosi e bendisposti a collaborare, in puro spirito napoletano. Ma soprattutto una sfida che vede il suo coronamento. «Sono una cantautrice che scrive in napoletano, perciò chi mi segue magari si aspettava da me la cover di un brano di Pino Daniele o un classico della nostra musica” ha raccontato Oriana Lippa al Mattino “ma sarebbe stato scontato. Invece ho voluto misurarmi con brano italiano che mi piace, adattandolo al mio stile”. La nuova versione di “Cosa mi manchi a fare” non ha tardato a convincere lo stesso cantautore, che ne ha condiviso il video in una “story”, dal suo account Instagram ufficiale. Sul canale YouTube della cantautrice sono già disponibili i video di altri due singoli: “Mai” e “C’avit rutt’ o karma”. A giugno uscirà il suo primo singolo, prodotto da Phonix, mentre il 21 giugno, al Riot Studio di via San Biagio dei Librai, Oriana Lippa terrà il suo primo concerto a Napoli.