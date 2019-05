Tentarono rapina in gioielleria, presi

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - I responsabili di un tentativo di rapina ad una gioielleria di Somma Vesuviana (Napoli) sono stati identificati ed arrestati dai Carabinieri.

Gennaro Russo, 24 anni, e Biagio Rilievo, 33, entrambi residenti nel quartiere Scampia, e già denunciati in passato sono stati identificati grazie ad immagini delle telecamere di videosorveglianza ed arrestati oggi su disposizione del Gip del Tribunale di Nola.

Il 23 Maggio 2018 i due entrarono con il volto coperto ed armati di una pistola in una gioielleria in via Gobetti, a Somma Vesuviana e minacciarono il titolare.

Quest' ultimo, però, riuscì a disarmarli ed a metterli in fuga.

I Carabinieri sequestrarono l' arma, una pistola con matricola cancellata e l' auto usata dai rapinatori, una "500" rubata in provincia di Caserta ed abbandonata dopo essere stata data alle fiamme nei pressi di Casal di Principe.

I due arrestati, che rispondono di tentativo di rapina, hanno ottenuto gli arresti domiciliari.