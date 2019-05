De Luca, 80% giornalisti sono farabutti

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - "Abbiamo inaugurato il nuovo reparto di terapia intensiva ematologica per fare il trapianto di midollo anche a malati di leucemie con cellule non provenienti da familiari. Un lavoro di grande livello scientifico. Mentre è in corso questo lavoro arrivano sulle pagine nazionali le lenzuola del Cardarelli, nell'ambito di un sistema informativo che è fatto per l'80% di farabutti, per un altro 10% di analfabeti, e salvo il 10% di persone perbene e di grande qualità nel mondo dell'informazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Lira Tv. Immediata la replica del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli: "E' inaccettabile, De Luca rettifichi e chieda scusa". "De Luca - aggiunge - è stato eletto per governare la Campania e deve accettare le critiche. Non perde, invece, occasione per stilare graduatorie e stabilire percentuali di buoni e cattivi. De Luca se ne faccia una ragione. L'informazione è cronaca e critica, si rassegni".