Stop lenzuola:Cardarelli, nessun blocco

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - La direzione dell'ospedale "Cardarelli" rende noto che lo sciopero messo in atto dall'American Laundry non ha prodotto il blocco delle attività ospedaliere, "bensì solo la temporanea rimodulazione di quelle attività programmate e differibili". La società esterna, in ogni caso, si legge in una nota, "ha assicurato una prima fornitura già nella serata di ieri e ulteriori consegne nella giornata di oggi. Tutte le attività sono state già ripristinate secondo la normale routine dell'Azienda ospedaliera. Nell'interesse di pazienti e cittadini si diffida chiunque dal divulgare notizie inesatte e procurare ingiustificato allarme".