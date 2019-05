Accorsi ospite del Festival di Giffoni

(ANSA) - SALERNO, 21 MAG - Dopo vent'anni Stefano Accorsi torna al Giffoni Film Festival. Interprete di storie incredibili - da Jack Frusciante è uscito dal gruppo a Le fate ignoranti, da L'Ultimo bacio a Veloce come il vento - dagli anni '90 prestigioso talento del grande cinema italiano, l'attore è chiamato a concludere la 49/a edizione del Gff, dando appuntamento al 2020 per inaugurare, simbolicamente, l'inizio del 50ennale di Giffoni. Un ritorno a distanza di 20 anni quello di Accorsi che, già nel 1999, era stato ospite della 29/a edizione del Festival. Il 27 luglio a Giffoni Valle Piana (Sa) l'attore riceverà il Giffoni Experience Award e sarà accolto, nella Sala Truffaut, dall'affetto e dal calore di centinaia di giffoners, che lo incontreranno per un dibattito appassionato e intenso sul cinema e sulla sua carriera.

Spazio anche alle Masterclass: l'attore si confronterà con i masterclassers della sezione Cult per una lezione di cinema.