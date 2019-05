Sparatoria a Napoli, Noemi è fuori pericolo

La piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni".

"Voglio ringraziare tutto il popolo italiano e anche tutti quelli che dall'estero ci fanno sentire la loro vicinanza. E' bellissimo e ci danno forza, è stato un miracolo", afferma Immacolata, la nonna della piccola. La nonna ha deciso di raccontare quel pomeriggio, quando stava uscendo dal bar in piazza con la nipote e si è trovata nel mezzo di una sparatoria, proteggendola.

"Non so cosa dire a chi ha sparato - ha detto la donna ripensando a quei momenti - penso solo a mia nipote. Quando ho sentito i colpi non avevo capito subito che fossero spari ma poi ho visto questa persona che mi puntava un'arma contro e mi sono girata per proteggere Noemi dietro di me. Si continuava a sparare, ho protetto la piccola con il mio corpo".