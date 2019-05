Basket: play off, vincono Milano e Sassa

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'AX Milano si rimette in piedi, fa propria gara2 contro la Sidigas Avellino (76-61) e pareggia la serie dei quarti di finale playoff (1-1). Serve però una dura contestazione da parte del Forum per dare la sveglia alla squadra di Pianigiani, che comincia male ma poi raddrizza la partita. Si torna in campo mercoledì sera, sul parquet di Avellino: chi vince si guadagna il match point. Va invece sul 2-0 nella serie il Banco di Sardegna Sassari, che batte l'Happycasa Brindisi 106-97 dopo essersi imposta sabato per 89-73, sempre in casa. Mercoledì, a Brindisi, i sardi potrebbero chiudere il discorso.