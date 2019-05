Salvini, unità nazionale contro le mafie

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "Proporrò" un piano di unità nazionale per fronteggiare la camorra, la mafia e la 'ndrangheta" ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Napoli. "Ma bisogna lavorare tutti insieme, maggioranza e opposizione" ha aggiunto il ministro. Il progetto del piano nazionale "deve avere il sostegno di tutti o si perde. Poi ognuno può mettere lo striscione che vuole" ha aggiunto il ministro. "Questo piano lo propongo io - ha detto ancora Salvini - occorre la collaborazione di tutti i ministri.

Solo la prevenzione non basta e mi auguro che una politica che riesce a litigare su tutto trovi l'unanimità".