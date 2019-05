Salvini, la Questura di Napoli avrà 592 uomini in più

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "La Questura di Napoli avrà a pieno regime 592 uomini in più". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura. Il potenziamento degli organici serve a contrastare il crimine perché "la lotta alla mafia è più importante della campagna elettorale".

Nei pressi di piazza del Plebiscito si sono verificati degli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che sono stati "caricati". Ci sono stati lanci di fumogeni e di transenne contro i poliziotti e un funzionario della Ps è stato portato in ospedale dove i sanitari gli hanno medicato una ferita alla testa.

Il ministro Salvini ha anche annunciato che il decreto sicurezza bis arriverà lunedì in Consiglio dei ministri. "È un pacchetto abbastanza completo - ha spiegato - ne parleremo lunedì". Il vicepremier ha anche affrontato altri temi nel corso della conferenza stampa che è seguita al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Nei miei confronti e del movimento che ho l'onore di rappresentare c'è in corso un attacco che non eguali negli ultimi 20 anni", ha sottolineato commentando l'inchiesta della magistratura contabile sull'uso dei voli di Stato.

Il ministro dell'Interno ha anche parlato dello sgombero di un campo rom a Giugliano in Campania, nell'hinterland a nord di Napoli: "Chi ha un diritto verrà seguito, chi no verrà sgomberato anche 22 volte", ha annunciato il vice premier. Infine, in riferimento alle imminenti elezioni europee e gli effetti che il risulato elettorale potrà avere sul Governo, Salvini ha assicurato che non userà i voti ricevuti "per chiedere posti. Il voto del 26 maggio sarà un referendum sulla UE, su Macron".