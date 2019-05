Salvini a Napoli, al via corteo 'anti'

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Alcune centinaia di persone si sono radunate in presidio in Largo Berlinguer per protestare contro la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo si sta ora muovendo su via Toledo verso la Prefettura, dove si svolge l'incontro con Salvini, cantando "Bella ciao". Molti gli striscioni contro il segretario della Lega tra cui "Salvini via da Napoli". In strada attivisti dei centri sociali tra cui Insurgencia ed Ex Opg Occupato, esponenti di Potere al Popolo e della Rete Napoli Senza Confini, ma anche membri dei Cobas. Gli attivisti di Insurgencia hanno appeso delle magliette della Lega ad un filo a due lampioni su via a toledo con scritte contro Salvini e la frase "Napoli non si lega". Molte le accuse mosse a Salvini tra cui quella gridata al megafono da attivisti: "Nel cosiddetto decreto spazzaclan non si dice niente delle mafie e ci si preoccupa di fare multe a chi salva i migranti". In strada anche un manifestante con un cane vestito da uno striscione con la frase "lega uguale mafia". (ANSA).