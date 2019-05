Danza nel weekend con OnDance di Bolle

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Arriva per la prima volta a Napoli 'OnDance', la grande festa della danza di Roberto Bolle che sabato 18 e domenica 19 maggio invaderà la città e alcune sue location quali il lungomare, piazza Municipio, il Maschio Angioino, ma che farà tappa anche a Forcella per concludersi con un grande show all'Arena Flegrea con Bocelli e Bollani. "Sono molto felice di tornare a Napoli da cui mancavo da otto anni - ha detto Bolle - è una città che mi ha sempre dimostrato grande affetto, entusiasmo e ammirazione e sono ancor più felice di portare qui la grande festa della danza per la cui organizzazione abbiamo trovato subito grande appoggio da parte dell'amministrazione comunale. Questo è il mio omaggio e il mio ringraziamento a questa città". Filo rosso di 'OnDance', la cui prima edizione si è svolta a Milano dove sarà riproposta nel mese di giugno, è - come sottolineato da Bolle - "il desiderio di portare la danza fuori da luoghi elitari con l'obiettivo di avvicinare quest'arte a tutti".