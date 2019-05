Caponi Brothers,Swing & Soda primo disco

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Si chiamano The Caponi Brothers, in omaggio a Totò e Peppino, e presentano al Teatro Sannazaro di Napoli, in concerto martedì 21 maggio, il loro primo disco intitolato "Swing & Soda".

Sonorità jazz e swing, tanta ironia e una spiccata predilezione per Renato Carosone e Fred Buscaglione, "Maestri capaci di tradurre in musica buonumore e positività". Sono i riferimenti principali della band campana che individua nella lezione di questi grandi protagonisti della scena musicale italiana il manifesto culturale che anima l'intero progetto avviato qualche anno fa dal pianista Giuseppe Di Capua. Con lui, in scena, ci sono Domenico Tammaro, la voce del gruppo, Vincenzo Bernardo alla batteria, Gianfranco Campagnoli alla tromba ed al flicorno e Tommaso Scannapieco al contrabbasso. Special guest della serata è la vocalist Marina Bruno.

Il quintetto unisce insegnanti di alcuni tra i più importanti Conservatori del Meridione d'Italia.