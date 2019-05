Corruzione in atti giudiziari a Salerno

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Dalle prime ore di oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 indagati, tra cui due giudici tributari, a cui risulta contestato, in concorso e a vario titolo, il reato di corruzione in atti giudiziari.