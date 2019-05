Apple, bando per 400 studenti a Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - La Apple Developer Academy all'Università Federico II di Napoli ha pubblicato il nuovo bando per la selezione di circa 400 nuovi studenti che potranno prendere parte al corso gratuito di un anno rivolto a futuri sviluppatori e imprenditori. Le iscrizioni si chiuderanno il 21 giugno, e in seguito i candidati dovranno sostenere un colloquio a Napoli, Londra, Monaco di Baviera o Parigi.

Il corso, che mira a far acquisire competenze pratiche e formazione su come sviluppare applicazioni per l'ecosistema Apple, ha già formato poco meno di mille studenti dall'apertura dell'Academy, nel 2016. L'ultimo corso ha accolto in aula studenti di 30 nazionalità. Tra loro, 35 sono stati selezionati per partecipare alla conferenza annuale degli sviluppatori di Apple in programma a giugno in California.

Sono invece una cinquantina - riferisce sempre l'azienda - le applicazioni sviluppate dagli studenti dell'Academy e già disponibili sull'App Store.