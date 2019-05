"Playoff e playout Serie A inattuabili"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Playoff e playout in Serie A? Secondo me è una proposta inattuabile, quale pepe darebbe?". È la risposta del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis all'idea lanciata da Gabriele Gravina sulla possibilità di istituire playoff e playout in Serie A. "Credo che noi dobbiamo fare una seria riflessione su una questione primaria, smetterla solamente di pensare allo stadio reale ma soprattutto pensare allo stadio virtuale - ha sottolineato il numero uno del club partenopeo a margine del forum 'Il calcio che vogliamo' organizzato presso la sede del Corriere dello Sport a Roma - perché quando noi ci rivolgiamo allo stadio virtuale parliamo di 20-25 milioni di tifosi in Italia e 300-400 milioni nel mondo. Invece quando parliamo di stadi parliamo di domeniche dove al massimo abbiamo decine di migliaia di presenze".