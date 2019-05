Napoli,Bolle apre stagione Arena Flegrea

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Sarà lo show OnDance, la festa della danza di Roberto Bolle, a inaugurare la stagione 2019 di musica all'Arena Flegrea di Napoli alla Mostra d'Oltremare.

Domenica 19 maggio Bolle torna dopo 8 anni a Napoli accompagnato da grandi ballerini e da amici tra cui Andrea Bocelli e Stefano Bollani. Una serata con il nuovo show della stella del balletto con biglietti al prezzo simbolico di 5euro e l'incasso devoluto al Centro di Forcella intitolato ad Annalisa Durante.É una delle novità annunciate nella presentazione della stagione all'Arena Flegrea da parte del direttore artistico del Noisy Naples Fest Claudio de Magistris:"Con la programmazione di quest'anno si pone come punto di riferimento per la musica nel Mezzogiorno".

Quattordici gli spettacoli tra concerti, danza, musical per la quarta edizione del Noisy. "Dal 2016 a oggi abbiamo ampliato l'offerta, raddoppiando il numero di spettacoli in programma e diversificando la proposta artistica" ha detto Mario Floro Flores,amministratore dell'Arena Flegrea.