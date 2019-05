"Insigne non si sente amato abbastanza"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Se Insigne giocherà nel Napoli la prossima stagione? Insigne mi risulta che sia un giocatore del Napoli, è napoletano. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, se poi questa grande responsabilità di essere anche napoletano gli ha giocato nel passato e gli potrebbe giocare nel futuro una idiosincrasia con quei tifosi, che dico che non sono tifosi, non posso certo obbligarlo a rimanere suo malgrado". Queste le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "Lui più volte, quattro anni fa o sei anni fa e anche recentemente prima di accordarci con Raiola, mi ha chiesto di andare via perché non si sentiva amato", ha aggiunto il patron partenopeo a margine del forum 'Il calcio che vogliamo' al Corriere dello Sport'.