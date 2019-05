Sagra della porchetta per aiutare i bisognosi

La crisi continua a mordere, e per aiutare i 'nuovi poveri' la Chiesa scende in campo anche con la sagra della porchetta che la parrocchia di San Sebastiano martire ha organizzato per sabato 25 maggio alle 19.30 a San Sebastiano al Vesuvio in piazza Municipio: tanti volontari impegnati, e proventi interamente devoluti alle famiglie bisognose del territorio. Famiglie il cui numero continua a crescere, inesorabilmente: lo sa bene il parroco di San Sebastiano, don Enzo Cozzolino, che e' anche direttore della Caritas diocesana di Napoli. "Chi prima ci aiutava, ora ha bisogno", ricorda il sacerdote. L'auspicio di don Enzo e' che in tanti, anche dai comuni vicini, vengano ad assaggiare la porchetta dando cosi' una mano concreta alla solidarieta' della parrocchia. Da sabato 25 maggio a sabato primo giugno a San Sebastiano al Vesuvio la comunità cristiana è in festa anche per l'arrivo delle reliquie di S. Rita. Ecco il programma: Sabato 25 maggio: ore 18:00 Santo Rosario in Via Plinio; alle ore 18:30 accoglienza delle reliquie e breve processione da Via Plinio alla Chiesa Madre. Ore 19:00 Solenne Celebrazione Eucaristica, al termine bacio della reliquia e benedizione delle rose. Dalle ore 20 Serata di festa e di fraternità nel parcheggio adiacente il Santuario. Ore 21.30 Santo Rosario Domenica 26 maggio: ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 10:30 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 12:00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 19:00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 21.30 Santo Rosario Lunedi 27 maggio : ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 18:30 Santo Rosario ore 19:00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 21.30 Santo Rosario Martedì 28 maggio : ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 18:30 Santo Rosario ore 19:00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 21.30 Santo Rosario Ore 22.00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia presieduta dal parroco don Orlando Esposito in pellegrinaggio con la Comunità Parrocchiale S. Maria del Carmine al Pittore di San Giorgio a Cremano Mercoledì 29 maggio : ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 18:30 Santo Rosario ore 19:00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 21.30 Santo Rosario Giovedì 30 maggio : ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 18:30 Santo Rosario ore 19:00 Santa Messa con Benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 21.30 Santo Rosario Venerdì 31 maggio : ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; ore 18:30 Santo Rosario ore 19:00 Santa Messa, seguirà processione del simulacro della Beata Vergine Maria e delle reliquie di Santa Rita. Al termine della processione, come sempre, bruceremo sulle scale del Santuario le preghiere e le letterine. Sabato 1 giugno : ore 08:00 Santo Rosario; ore 8:30 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia; 0re 12.00 Santa Messa, con benedizione delle rose e bacio della reliquia. Al la reliquia di Santa Rita sarà consegnata al parroco della Parrocchia SS. Crocifisso e S. Rita in Napoli, accompagnato dai suoi fedeli in pellegrinaggio, per esporla alla venerazione dei fedeli.