In fiamme deposito agricolo

(ANSA) - ATENA LUCANA (SALERNO), 12 MAG - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato questa notte in un deposito agricolo ad Atena Lucana (Salerno). Intorno all'1 sono divampate le fiamme nella struttura adibita a deposito di fieno e di attrezzature e mezzi agricoli. Il fieno è andato completamente distrutto, mentre i mezzi agricoli sono rimasti gravemente danneggiati. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e di Salerno. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo le 3 di questa notte. Ancora non chiare le cause del rogo.(ANSA).