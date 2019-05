Bagnoli: Iriss-Cnr,soluzioni transitorie

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "La possibilità di individuare usi transitori per l'ecosistema Bagnoli-Coroglio-Nisida, in attesa della bonifica che sembra ancora lontana, è la proposta del gruppo multidisciplinare coordinato dal Cnr Iriss". Lo ha detto Massimo Clemente, dirigente di ricerca dell' Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Cnr presentando la quinta edizione del workshop internazionale di progettazione collaborativa "Cities from the sea: city-port system and the waterfront as commons" che sarà dedicata a nuovi approcci e strategie di riqualificazione dell'area dismessa di Bagnoli. Il workshop si aprirà domani a Napoli, alle 9, nell'aula conferenze dell'Iriss-Cnr (Via Gugliemo Sanfelice, 8) "con approfondimenti progettuali di architetture temporanee sul waterfront occidentale, attraverso il confronto con le comunità locali, gli stakeholders pubblici e privati, i rappresentanti delle istituzioni competenti" sottolineano i promotori.