Sindaco:a Napoli differenziata al 40,1%

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Nel mese di gennaio 2019 la città di Napoli è arrivata al 40,1 per cento di raccolta differenziata.

Il dato è stato reso noto dal sindaco, Luigi de Magistris, in occasione dell'illustrazione del nuovo contratto di servizio tra Amministrazione comunale e Asia (Azienda di Igiene urbana) che ha durata quindicennale.

"É un risultato memorabile - ha affermato il sindaco - e ricordo a tutti che è stato raggiunto avendo il 50 per cento di personale in meno rispetto all'Amministrazione che ci ha preceduti, nonostante i tagli ripetuti dei governi che arrivano a circa un miliardo e mezzo e nonostante i vincoli normativi a cui siamo sottoposti".

Nel contratto di servizio - come sottolineato - "si supera la filiera esclusiva costituita da inceneritori, discariche e cave e si va verso compostiere di comunità, piccoli impianti di compostaggio, isole ecologiche, multimateriale rompendo quella declinazione di chi non vuole fare nulla".