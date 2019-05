Muore 17enne, arrestato conducente auto

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 10 MAG - Un giovane di 17 anni, di Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia (Napoli), è morto in seguito in un incidente stradale verificatosi nella notte sulla ex strada statale 270 tra Ischia e Casamicciola, in un tratto rettilineo intercalato da più curve. Il ragazzo era alla guida di uno scooter liberty Piaggio mentre il conducente dell'auto che si è scontrata con il mezzo a due ruote era alla guida di una Fiat Panda. Dopo lo scontro il mezzo a due ruote è andato praticamente distrutto. Il conducente dell'auto è stato successivamente arrestato dai Carabinieri diretti dal capitano Angelo Mitrione, con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo è risultato positivo all'alcool test. Nella notte è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della successiva convalida del gip.(ANSA).