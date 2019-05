400 nomadi allontanati dal Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Circa quattrocento cittadini rom sono stati allontanati da un campo alla periferia di Giugliano (Napoli) in esecuzione di un'ordinanza del sindaco Antonio Poziello. Il provvedimento è stato emesso, fanno sapere dal Comune, a tutela degli stessi rom in considerazione delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate nel campo. I rom si sono spostati poco lontano in attesa di sapere dove sistemarsi.

I rom si sono fermati un'area al confine tra le province di Napoli e Caserta. Per Dimitri Russo, sindaco di Castel Volturno (Caserta), dove si contano circa 15mila immigrati irregolari "non è questa la soluzione. Certe decisioni vanno assunte anche i sindaci dei Comuni limitrofi per individuare delle allocazioni alternative". E in merito alla situazione che si registra nel suo Comune si chiede polemicamente: "Il ministro Salvini dove è?"