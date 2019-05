Tassisti derubano 85 enne, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 9 MAG - Avevano rubato ad un' anziana diretta in ospedale il denaro appena prelevato. Due tassisti di Torre Annunziata (Napoli) sono stati arrestati dai Carabinieri.

La 85 enne - che risiede a Pompei e doveva recarsi all' Ospedale di Boscotrecase - ha chiamato un taxi per farsi accompagnare in Ospedale. L' auto è giunta con due tassisti: Raffaele Donadio, 53 anni, e Giuseppe Leveque, 53, già denunciati in passato.

Giunti a destinazione la donna, per pagare la corsa, ha estratto il denaro da un borsello, che è stato notato dai due e quando ha chiesto il loro aiuto per sedersi su una carrozzina, Leveque ha sottratto i soldi e li ha passati al collega. Una volta in Ospedale, la 85 enne si è accorta del furto ed ha chiesto al personale di avvertire i Carabinieri. Una pattuglia della radiomobile di Torre Annunziata ha trovato i due tassisti nei pressi del parcheggio. Avevano ancora addosso il denaro appena rubato. I due sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.