Mostre: a Napoli Real Politik

(ANSA) - NAPOLI, 9 MAG - Real Politik, ovvero 'il progetto che stravolge la tradizionale comunicazione utilizzata dalla politica italiana'. É aperta fino al 28 luglio la mostra di Luca Santese e Marco P. Valli del collettivo Cesura ai Magazzini Fotografici (Via San Giovanni in Porta a Napoli). I due fotografi milanesi propongono tre capitoli tratti da un lavoro più ampio e un allestimento che utilizza il tipico supporto certellonistico usato nelle campagne elettorali per raffigurare i ritratti dei politici candidati, 'immagini pensate e costruite per evocarci fiducia, qui con un significato invertito: raccontare in modo satirico un'altra faccia della politica italiana' spiegano. 'Boys Boys Boys', ovvero 'nato il 4 marzo 2018', giorno dell'elezione dell'attuale governo, è una sequenza di ritratti satirici dei politici in corsa, realizzati durante la campagna elettorale. La mostra è ospitata dallo spazio espositivo Magazzini Fotografici nato da un'idea della fotografa Yvonne De Rosa presidente e fondatrice della APS.