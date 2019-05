In scavi Pompei gioielleria archeologica

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 9 MAG - Apre al pubblico domani la gioielleria archeologica con "Vanity: storie di gioielli dalle Cicladi a Pompei", una mostra di preziosi monili emersi dagli scavi di Ercolano, Pompei, dal villaggio primitivo di Longola e altri siti archeologici della Campania, messi a confronto con preziosi oggetti di ornamento femminile provenienti dalle isole greche delle Cicladi: Delos, Santorini, Paros, Thera, Despotikos. Circa 300 pezzi di inestimabile valore inseriti in un allestimento di grande eleganza e suggestione, nella Palestra Grande degli Scavi, dove figure come ombre di donne che indossano proprio quei gioielli (immagini che ricalcano gli affreschi delle domus pompeiane) rincorrono il visitatore dalle pareti ai pavimenti, ma si rendono visibili solo a distanza e scompaiono quando ci si avvicina, per un effetto ottico dei pixel con cui sono state composte. "La mostra è costata un milione di euro - spiega la Direttrice della Soprintendenza ad interim, Alfonsina Russo - e sarà aperta fino a 5 agosto".