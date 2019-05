Salvini lancia la norma 'spazza clan'

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. È la misura, chiamata "Spazza clan", che il Viminale ha studiato per notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. Solo a Napoli sono più di 12mila.

"Per me contano i fatti, le chiacchiere le lascio agli altri" dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.