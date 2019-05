Sicurezza sul lavoro: concorso di idee

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - L'attività promossa dall'HSE Symposium 2019 sui temi della salute, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente sarà presentata domani, mercoledì 8 a Napoli, alle 11.30, nella sede dell'Agis Campania, in piazza del Gesù.

L'incontro, fanno sapere i promotori, sarà incentrato sulla promozione del 'concorso per idee' che, fino al 31 maggio, "accoglierà progetti e proposte di innovazione sul tema e introdurrà le nuove linee tematiche da sviluppare in vista dell'evento nazionale programmato nel prossimo autunno".

L'HSE Symposium è organizzato a Napoli per il secondo anno consecutivo, dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II e dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di Ebilav, di Fondolavoro e di Ordini professionali nazionali e territoriali. All'incontro prenderanno parte Maria Triassi, Umberto Carbone, Vincenzo Fuccillo, Luigi d'Oriano, Carlo Parrinello.