Napoli:Morra,anche lo Stato responsabile

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - "Tutti noi siamo un po' responsabili di quello che sta vivendo questa famiglia, perché non è normale che una bimba si trovi in queste condizioni. E se ciò è avvenuto, lo Stato si deve assumere le sue responsabilità". Lo ha detto il presidente della Commissione bicamerale antimafia, Nicola Morra, parlando con i giornalisti a margine della visita in ospedale ai familiari della bimba ferita nell'agguato di piazza Nazionale a Napoli.

"Non possiamo permettere che possa avvenire ciò che è accaduto, ma nemmeno il protrarsi della latitanza del responsabile", ha proseguito Morra. "Se quest'uomo non ha sentito il dovere di costituirsi deve essere lo Stato a consegnarlo alla giustizia, una giustizia non voluta dai familiari della bimba ma da tutti noi". (ANSA).