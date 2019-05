Morto Taurisano, coach a Cantù e Napoli

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Oggi pomeriggio a Brescia è morto Arnaldo Taurisano, per tutti il 'Tau', già coach di Cantù, Napoli e Brescia, dopo 85 anni di vita intensa al fianco della sua compagna di sempre, Germana, con le sue figlie Claudia ed Elena, ed i nipoti. Lo rende noto la famiglia.

E' stato maestro di vita e di sport per migliaia di giovani atleti ed allenatori di basket. A Cantù il suo periodo di maggiori successi. Dal '69 al '79 vince tre coppe Korac, uno scudetto, una Coppa intercontinentale e per te volte la Coppa delle coppe. Ha scritto anche numerosi libri sulla pallacanestro. Dal 5 gennaio 2010 è entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame.

La camera ardente sarà allestita presso la Casa di soggiorno per anziani di Bedizzole (Brescia).