Gaffe al san Carlo, si suona inno franchista davanti al re

Gaffe diplomatica al san Carlo di Napoli. Durante i lavori del Cotec Europa (organizzazione informale che riunisce Italia, Spagna e Portogallo), l'orchestra ha suonato per errore l'inno franchista davanti a re Felipe VI e all'ex re Juan Carlos. Accanto a loro il presidente Sergio Mattarella e il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.

Impassibili i due sovrani, ma la diplomazia spagnola non ha potuto fare a meno di sottolineare l'incidente a quella italiana. E il sovrintendente del san Carlo, presente Mattarella, si è dovuto prontamente scusare. Incidente quindi chiuso anche se ripreso ampiamente dalla stampa spagnola, sia dai siti online che dalle televisioni. Nel palco reale del san Carlo il sovrano e i due presidenti sono stati salutati dall'inno italiano. Poi è partito l'inno di Spagna. Il problema - non di poco conto - è stato che la musica è stata accompagnata con le parole del poeta José María Pemán, cioè una versione adottata durante il franchismo e poi abbandonata con il ritorno della democrazia. In sostanza oggi l'inno nazionale spagnolo è lo stesso ma si esegue senza parole.