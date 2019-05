Cafiero de Raho, serve investimento straordinario

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "È un'immagine bellissima". Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia, commenta così a 'Il mattino di Radio 1' la partecipazione del giovane figlio del boss Rosario Piccirillo alla manifestazione 'Disarmiamo Napoli' seguita all'agguato. "E' stato qualcosa di nuovo - prosegue - egli ha dato dimostrazione di come la vita possa cambiare; è ciò che si sta tentando di fare con il protocollo 'liberi di scegliere' laddove ci sono mamme di mafia che vogliono dare ai loro figli un avvenire diverso, allontanarli dai contesti mafiosi. Questo significa spezzare quella successione ereditaria di tipo mafioso".

Sulle misure per liberare Napoli dalla camorra, de Raho aggiunge: "Penso che la prevenzione sia fondamentale, che vada in parallelo con la repressione. Prevenzione significa presenza sul territorio delle forze dell'ordine, garanzia di sicurezza per il cittadino, capacità di entrare nei santuari della camorra. Tutto questo solo attraverso una presenza forte delle forze dell'ordine".