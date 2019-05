Sparatoria: mamme pregano per Noemi

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Un gruppo di mamme del Rione Sanità di Napoli, appartenenti all'associazione donne Forti Guerriere, sta pregando all'esterno dell'ospedale pediatrico Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio in Piazza Nazionale.

La proposta di mettere in atto la preghiera collettiva è circolata di voce in voce e, per ora, sono una trentina le donne che, con ceri in mano, stanno recitando le preghiere per la piccola. Davanti al cancello del nosocomio pediatrico le mamme hanno issato un cartello con la scritta 'Noemi lottiamo con te'.