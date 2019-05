Arte:'Siamocosì',4 incontri in Accademia

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Seminari con artisti del mondo dello spettacolo, della televisione, della danza, del teatro e del cinema "con lo scopo di far conoscere agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli quattro storie di professionisti che hanno realizzato i loro sogni lavorando in questo straordinario mondo dell'arte". Così Vincenzo Gagliardi, docente di Scenotecnica nell'Accademia, spiega l'iniziativa 'Siamocosì' in corso con il coinvolgimento di Marco Aleotti, Liliana Cosi, Simona Bucci e Massimo Lupi. Spiega Gagliardi: "Visto l'interesse suscitato dagli incontri con Giuseppe Cristiano prima e Carlo Presotto dopo, ho pensato di organizzare altri quattro appuntamenti a maggio nei quali proporre incontri ad hoc". Storie che "possono assomigliare a quelle di ognuno dei ragazzi, fatte a volte di certezze, spesso di insicurezze, di capacità di vedere oltre le cose". Dopo l'appuntamento del 6 maggio, altri incontri il 14, il 22 ed il 29 maggio.