Vento e mare, torna allerta meteo

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAG - La Protezione Civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l'intera giornata , ossia fino alla mezzanotte, è prevista allerta meteo per vento e mare.

In particolare, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) sono previsti "venti forti occidentali, con locali raffiche; mare agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate".

Tale condizione riguarderà, in particolar modo, i Comuni costieri e le isole, per le condizioni del mare. Domani - rende noto il Comune di Napoli - "i parchi pubblici cittadini resteranno quindi chiusi e si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni ed impalcature. Anche i cimiteri resteranno chiusi e resterà aperta solo la sala deposito presso il grande ipogeo del cimitero nuovissimo".