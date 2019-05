Il Prix Italia Rai al Suor Orsola Benincasa

Il Ylab è un laboratorio per studenti universitari promosso dal Prix Italia, concorso internazionale per radio, tv e web della Rai. Un'occasione per i giovani che si sono misurati con il grande mondo dei broadcaster internazionali. Tanti i giovani studenti campani coinvolti in questa esperienza grazie al Prix Italia. Al laboratorio hanno preso parte gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, dell'università Federico II e suor Orsola di Napoli. Un lungo cammino che li ha visti protagonisti sia al Prix Italia sia alla Notte delle Pubblicità, promossa da Rai Pubblicità, dove hanno votato lo spot che reputavano migliore. Un laboratorio pratico, dove i ragazzi si sono misurati con i vari mondi e linguaggi della comunicazione. Il 6 maggio alle 11, alla Biblioteca Pagliara, un incontro con il Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio D'Alessandro, il Segretario generale del Prix Italia, Karina Laterza, Antonella Gaetani che ha seguito il laboratorio dei ragazzi e gli studenti che hanno partecipato al Ylab. Un incontro durante il quale verranno consegnati gli attestati agli studenti del Suor Orsola che hanno partecipato al Ylab. I ragazzi attraverso dei video originali hanno raccontato il territorio campano ai broadcaster internazionali che hanno partecipato al Prix Italia. Gli studenti con i loro occhi hanno interpretato voci, rumori, armonie, dissonanze e melodie urbane di Napoli, città multiculturale e polifonica, ammaliatrice e malinconica. Una terra ricca di un patrimonio culturale che affonda le radici in una storia millenaria sospesa tra il trambusto delle piazze e il silenzio metafisica di quel Golfo pronto ad abbracciare la Storia e le storie. Questo il senso dei video inediti fatti dai ragazzi. Lavori dove protagonista è stata la contaminazione tra tecnologia e storia, linguaggi e volti. Ogni video è stato una sintesi di più maestranze: soggetto, regia, attori, voce narrante, musica. Ognuno ha contribuito a raccontare la propria terra tenendo lontani stereotipi e pregiudizi, ma riappropriandosi di una narrativa propria da presentare in un contesto internazionale. Gli studenti hanno anche potuto valutare i loro percorsi di studi attraverso il confronto con i professionisti provenienti da tutto il mondo.