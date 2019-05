Emozioni in cammino, riscoprirsi nella natura

Una salutare passeggiata può inserirsi a pieno titolo in un cammino di riscoperta del benessere psicologico, sotto la guida di uno specialista: immergersi nell'ambiente, cellulari rigorosamente spenti, per raccontarsi mentre si assorbono le energie positive di un bosco, di un prato, di un lungofiume, riscoprendo il contatto diretto con il mondo, i sensi, i pensieri. Si chiama "Emozioni in cammino - Incontri di CamminoTerapia" la proposta di una psicologa napoletana, Maria Rosaria Siviero: una "metodologia di lavoro outdoor - spiega - da integrare nei percorsi psicologici/psicoterapeutici tradizionali che offro presso il mio studio: i benefici della semplice azione di camminare uniti a quelli del raccontare di sé nello spazio di ascolto della relazione terapeutica; il setting dell'intervento psicologico diventa la Natura e più precisamente alcuni parchi cittadini che ho ritenuto più idonei ad accogliere gli incontri e a garantire il diritto alla riservatezza degli utenti". In diverse città degli Usa, la cosiddetta "Walk and Talk Therapy" è prassi piuttosto comune e diffusa tra terapeuti, counselor, coach. "Qui in Italia la realtà è un tantino diversa. L'integrazione del lavoro convenzionale in studio con quello outdoor di cammino terapia ha finora coinvolto principalmente utenti già seguiti in un percorso terapeutico. Il connubio 'walk and talk' risulta particolarmente indicato per situazioni di disagio collegate a stress, disturbi d'ansia, dell'umore, disturbi psicosomatici. Ma gli incontri di Cammino Terapia sono rivolti anche a chi sente di voler iniziare ex-novo un percorso di crescita personale supportato da tecniche ad orientamento psicocorporeo", ricorda la dottoressa Siviero. Già, perché "camminare, azione semplice ed automatica, muove tutto ciò che stagna: agisce sul sistema nervoso facilitando una maggiore ossigenazione del cervello e del sangue; allevia le tensioni corporee inducendo un effetto calmante; favorisce la produzione dei cosiddetti ormoni del benessere (endorfine e serotonina); stimola la creatività e una maggiore lucidità e chiarezza di pensiero. L'ambiente naturale svolge un'azione facilitatrice e di supporto di fondamentale importanza: c'è un legame curativo tra uomo e natura, 'palestra' di esperienze sensoriali ed emozionali: ci invita a riconnetterci con noi stessi, ci predispone ad uno stato interiore più riflessivo, alla calma, alla tranquillità". Non solo: "Il parlare di sé in una dimensione di supporto psicologico - unita al camminare nella Natura ed ai suoi effetti benefici - può essere uno strumento utile a scoprire nuove risorse interiori, nuove conoscenze su di sé, focalizzare meglio cosa vogliamo e chi siamo, a riconnetterci al senso più profondo del nostro esistere. Passo dopo passo, camminano i nostri piedi e le nostre gambe, cammina il nostro corpo tutto, cammina la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra anima. Una modalità 'altra' di raccontarsi, di esprimere pensieri ed emozioni, di elaborare i propri vissuti camminando insieme al terapeuta. E il raccontarsi camminando può diventare un viaggio... dentro sé stessi". Un percorso che da poco si è esteso non solo ai pazienti in terapia, ma a tutti coloro che intendono riscoprire un 'ben essere' profondo, in cui riscoprire la relazione con se stessi, con gli altri e con l'ambiente. La dottoressa Siviero organizza quindi anche le Passeggiate BenEssere, aperte a tutti, "in cui tra l'altro propongo facili pratiche di riattivazione energetica, sensoriale, corporea utili ad amplificare i benefici effetti psicofisici del contatto con la Natura e del camminare. Oltre che a focalizzarsi sulla camminata di attenzione consapevole, l'invito è ad apprezzare il silenzio, a rallentare per risvegliare il proprio 'sentire' per connettersi con uno stato di maggiore presenza a se stessi e a ciò che è intorno e ritrovare uno spazio interiore di quiete". La scelta dei percorsi non è mai casuale: anzitutto è legata alla facile accessibilità/praticabilità anche a chi ha uno stile di vita prevalentemente sedentario, trattandosi di esperienze di immersione in natura e non di camminate di tipo sportivo. "Ma è anche di cuore, come nel caso dell'Oasi Montenuovo del lago d'Averno a Pozzuoli a cui sono molto legata e che ho scelto proprio per inaugurare questo ciclo di appuntamenti. Il numero dei partecipanti finora è variato mediamente dai sei ai 12. Fin dal primo evento c'è stata una buona risposta da parte delle persone pur trattandosi di proposte con uno 'sfondo' psicologico. Tra gli aspetti più significativi che emerge ad ogni incontro c'è la difficoltà di accogliere il mio invito a mettere da parte, seppur per un tempo limitato, il proprio cellulare e lasciare spazio ai sensi, al silenzio, all'ascolto. Questo dato ci dice tanto delle modalità di essere in relazione con il nostro sentire profondo e con quello che ci circonda, compresi i compagni di cammino. E dunque camminare nella Natura può essere l'espediente per rimettersi in comunicazione e relazione in maniera più autentica con sé e col mondo". Laureata in psicologia clinica, specialista in psicoterapia, Maria Rosaria Siviero considera il 'cammino' come una passione e una metafora: percorso di crescita e cambiamento (il suo progetto è in costante divenire) in cui ciò che conta sono anche gli incontri lungo la strada. "C'è un'unica via che può riconnetterci profondamente a noi stessi: quella che passa per le nostre umane imperfezioni. Nel mio cammino umano e professionale ho finora compreso che avere coraggio vuol dire anzitutto permettersi di andare incontro alle proprie fragilità. Riconoscere e lasciar andare aspettative, convinzioni e giudizi che limitano la relazione con noi stessi e con gli altri, scoprire dentro di sé le risorse emotive, riconoscersi il potere e la capacità di fare scelte autentiche: questo è tutto ciò che ciascuno di noi può scegliere di imparare a fare in qualsiasi momento della propria vita".