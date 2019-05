Spari tra folla a Napoli, tre feriti

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - Un pregiudicato di 32 anni, una bimba di tre anni, e la nonna di 50, sono rimasti feriti in una sparatoria tra la folla tra via Nazionale e via Polveriera, a Napoli, avvenuta poco prima delle 17.30. Sono gravi le condizioni del pregiudicato, colpito da più proiettili e portato nell'ospedale Loreto Mare. Ferita di striscio la bambina, che era in compagnia della nonna, colpita ad un gluteo e ricoverata al "San Giovanni Bosco". La bimba è al "Santobono". Tracce di sangue sono visibili sui tavolini di un bar, dove forse l' uomo si trovava quando sono partiti i colpi. La Polizia sta ricostruendo la dinamica della sparatoria.