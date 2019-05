Sos sindaco Sorrento, stagione a rischio

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha scritto una lettera al Prefetto di Napoli, per protestare contro la nuova chiusura al traffico del viadotto San Marco, a Castellammare di Stabia, disposto per lavori dall'Anas.

"Una situazione che sta creando non poche difficoltà alla viabilità, a stagione turistica già iniziata", secondo il sindaco.

L'ordinanza prevede lo stop ad auto e moto tra lo svincolo dell'Ospedale San Leonardo e quello di Villa Cimmino, fino al 24 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 21.30 e le ore 6.30, ad eccezione del sabato e della domenica. L'interdizione al transito, inoltre, è estesa anche alla fascia oraria tra le ore 16 e le ore 21.30 per i veicoli che trasportano merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Ad aggravare la situazione, i lavori di manutenzione ordinaria del ponte sul fiume Sarno, con chiusura dello svincolo esterno di uscita della stazione di Castellammare di Stabia, in direzione della penisola sorrentina.