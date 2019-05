Salvini:sindaco anticipa chiusura scuole

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - "Ho solo anticipato lunedì prossimo, per motivi di sicurezza, la chiusura di un'ora di alcune scuole - quelle che sono in prossimità del percorso del ministro Salvini - per consentire la bonifica. Tutto il resto è solo polemica sterile". Così all'ANSA Vincenzo Catapano, sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), comune nel quale lunedì sera il vicepremier farà tappa al termine del tour che lo condurrà anche in altri centri della Campania. Di diverso avviso il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed i portavoce in Campania del Sole che Ride, Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica, che in precedenza avevano diffuso una nota nella quale affermavano: "Restiamo basiti dinanzi all'assurda decisione del sindaco di San Giuseppe Vesuviano di disporre la chiusura delle scuole per lunedì prossimo a causa del comizio in piazza che sarà tenuto dal leader della Lega. Le lezioni saranno interrotte a causa di una persona che arriverà in città per fare campagna elettorale".