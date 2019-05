Ambiente: sit-in davanti a Banca

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - Un sit-in di protesta a Napoli è stato promosso davanti ad una delle filiali dell' Unicredit' colpevole', con altri istituti bancari - secondo i manifestanti appartenenti al movimento studentesco ambientalista "Friday for future" - di finanziare con miliardi il settore dei combustibili tradizionali. I manifestanti, raggiunta la sede della banca in via Verdi, hanno esposto uno striscione con la scritta 'Chiudiamo chi investe nella distruzione del Pianeta' e interdetto simbolicamente l'ingresso con una striscia di nastro bicolore. "Unicredit - si legge in un volantino distribuito dai manifestanti - ha investito in fonti fossili 17 miliardi di dollari negli ultimi tre anni. Nel silenzio più totale si continua a speculare sul nostro futuro e si allontana sempre di più la prospettiva di un domani senza fonti fossili".